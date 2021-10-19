يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة مدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل للظهور بشكل مميز ضد الهلال اليوم، والتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

مرسول بارك يحتضن ديربي اليوم

ويحل الهلال ضيفًا على النصر في ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2021، وذلك في أولى مواجهتهما الخارجية آسيويًا.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز خلال الفترة الماضية، ما يمنحه أفضلية قبل نصف النهائي الآسيوي، في حين استعاد العالمي بريقه مؤخرًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر يستهدف اللقب الأول

وتُعد هذه المرة الثانية التي يصل فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى هذه المرحلة من دوري أبطال آسيا بمسماها الجديد، والثالثة على مستوى البطولة، حيث سبق وتأهل إلى عام 1996، وخسر أمام فريق سيونغنام الكوري بهدف.

ويطمح العالمي إلى حسم الديربي لصالحه، والتتويج بلقبه الأول في دوري أبطال آسيا، وتكرار مشاركته في كأس العالم للأندية بعد نسخة 2000، حينما شارك بعد فوزه بلقب كأس الكؤوس الآسيوية عام 1998 ثم السوبر الآسيوي.