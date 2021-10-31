أعلن نادي النصر عن فتح تحقيق في واقعة تصريحات ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي أندرسون تاليسكا وعبدالفتاح عسيري.

تحقيق في واقعة تصريحات تاليسكا وعسيري:

وأشار مصدر مسؤول في نادي النصر إلى أن الإدارة فتحت تحقيقًا داخليًّا بشأن التصريحات الإعلامية بين الثنائي عقب مباراة الفيحاء بالأمس، وبناء على نتائج التحقيق سيتم اتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للوائح النادي الداخلية.

وكان عسيري كشف عن وجود أفضلية لدى المدربين في الأندية السعودية بالاعتماد على اللاعب الأجنبي حتى وإن كان الأجنبي في أسوأ حالاته الفنية، ورد تاليسكا عبر حسابه على “تويتر” قبل أن يحذف التغريدة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر يعتذر عن المستوى أمام الفيحاء:

وأكد مصدر مسؤول في نادي النصر على أن النتيجة والمستوى الذي ظهر به الفريق أمام الفيحاء أمر غير مقبول على الإطلاق، مشددًا على أن الجميع يتحمل ذلك التقصير.

وأضاف النادي في بيان رسمي: “مقدرين وقفة الجماهير النصراوية، ومؤكدين أن الاعتذار لهم لا يكفي، بل يجب أن يكون عمليًّا من الجميع ومصحوبًا بالنتائج”.

وبشأن الاستفسارات الواردة من بعض وسائل الإعلام بشأن صحة ما تم تداوله عن عرض الاتحاد السعودي لكرة القدم تأجيل مباراة الفيحاء، قال المصدر : “هذه المعلومة غير صحيحة ولم يطرح علينا هذا العرض إطلاقًا، خاصة أن صلاحية التأجيل لدى رابطة دوري المحترفين وليس اتحاد الكرة”.