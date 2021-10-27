ينتظر الفريق الكروي الأول بنادي النصر، هدية من جاره الهلال، وذلك مع بداية مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين غدًا الخميس.

النصر بحاجة لـ خسارة الهلال !

ويحتاج العالمي لـ خسارة الهلال من نادي الأهلي بعد غد الجمعة، مع الفوز على الفيحاء السبت المقبل، من أجل الوصول للنقطة الـ15 والصعود للمركز الثالث بجدول الترتيب في الدوري.

ويفصل بين العالمي والهلال 3 نقاط، حيث يتواجد أصفر العاصمة في المركز السادس برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد الهلال في المركز الرابع برصيد 15 نقطة.

العالمي يمر بفترة فنية صعبة:

ويمر النصر بفترة فنية صعبة، بعد الإقصاء من نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بالإضافة للخسارة من نادي الاتفاق يوم الأحد الماضي في الجولة التاسعة من الدوري.

وإذا نجح أزرق العاصمة في الفوز على الأهلي فسوف يُصبح رصيده 18 نقطة، متقاسمًا الصدارة مع نادي ضمك لمدة 24 ساعة، وذلك قبل مباراة ضمك والاتفاق السبت المقبل بالجولة العاشرة، حيث في حال فاز ضمك فسيكون الهلال ثانيًا أو ثالثًا في حال فوز الاتحاد على الحزم غدًا.