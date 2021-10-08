ودع نادي النصر نجمه البرازيلي السابق بيتروس، وذلك بعد قرار الاستغناء عنه في الموسم الحالي، وذلك لقيد مواطنه أنسيلمو بدلًا منه.

بالحب والوفاء والإخلاص

سجّـل اسمه في قائمة نجوم #النصر الذهبيين 💛 نجـمٌ خلوق 🙏

ومحاربٌ عاشق ⚔️ لن ننساك…#شكرا_بيتروس pic.twitter.com/5RKZFYbZDr — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) October 8, 2021

ماذا قال النصر في وداع بيتروس ؟

ونشر الحساب الرسمي لـ العالمي عبر “تويتر” مقطع فيديو بعنوان: “بالحب والوفاء والإخلاص سجل اسمه في قائمة نجوم النصر الذهبيين، نجم خلوق ومحارب عاشق، لن ننساك”.

إنجازات اللاعب البرازيلي مع النصر:

وكان اللاعب صاحب الـ32 عامًا انضم إلى النصر في عام 2018 قادمًا من نادي ساوباولو البرازيلي، ونجح في الفوز بلقبين في بطولة السوبر المحلي مع النصر، وحسم لقب الدوري السعودي موسم 2018/ 2019.

جدير بالذكر أن العالمي كان هزم نادي أبها وديًّا، وذلك في إطار الاستعداد لخوض مباريات الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.