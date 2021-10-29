أكد ماجد النفيعي، رئيس النادي الأهلي، على أن فريقه كان يستحق الفوز على الهلال، موجهًا الشكر لدعم جماهير الراقي للفريق التي حضرت المواجهة بين الفريقين التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

رئيس الأهلي يشيد بالجماهير:

وغرد النفيعي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “مباراة جميلة مع شقيقنا نادي الهلال، وكنا نستحق الفوز، اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية، الحمد لله على كل حال، تصاعد الثقة لدى اللاعبين في أنفسهم، شيء مرضي وجميل وراح نواصل زرع الثقة ودعم الجميع، لنصل إلى الفوز والاستقرار، شكرًا جمهور الراقي، شكرًا شكرًا”.

الراقي في المركز التاسع:

ويتواجد الراقي حاليًّا في المركز التاسع برصيد 12 نقطة، وسوف يواجه الباطن يوم الأربعاء المقبل في الجولة الحادية عشرة من دوري المحترفين.

يذكر أن مباراة الراقي والهلال كانت أُقيمت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.