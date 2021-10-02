يخوض الفريق الكروي الأول بنادي التعاون، مباراة مهمة اليوم ضد نظيره الطائي في الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

التعاون والطائي يعانيان في سلم الترتيب

ويمر سكري القصيم تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز بفترة سيئة من حيث النتائج، حيث يحتل سكري القصيم المركز الـ16 والأخير في جدول ترتيب دوري المحترفين من 3 تعادلات و 3 هزائم ولم ينجح في تحقيق أي فوز حتى الآن دوريًا.

أما الطائي فيعيش فترة فنية جيدة تحت قيادة مدربه الصربي زوران مانولوفيتش حيث نجح في آخر مباراتين في حصد 4 نقاط من أصل 6 بالتعادل مع الباطن والفوز على الاتفاق في الجولة السادسة بدوري المحترفين، ولكنه يحتل المركز الرابع عشر في جدول الترتيب.

مدى أهمية الفوز للفريقين

وسيكون الفوز شعار الفريقان في مباراة اليوم، حيث سيمنح الفوز، فريق الطائي فرصة الصعود 3 مراكز والوصول للمركز الحادي عشر برصيد سبع نقاط، أما فوز التعاون فسيضمن له الصعود 4 مراكز والوصول للمركز الثاني في جدول الترتيب.

وسيكون الحكم محمد القرني هو الحكم الرئيسي لـ مباراة التعاون والطائي التي تنطلق في السادسة والنصف من مساء اليوم بتوقيت السعودية، ويعاونه كل من مفرح الحسن وفيصل القحطاني، وسيكون عبدالله العويدان حكمًا رابعًا، وعبدالله الحربي كحكم للفيديو ، ومحمد وزي مساعدًا لحكم الفيديو.