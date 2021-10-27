اقترح نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، فهد الهريفي اسم طلال الرشيد لرئاسة مجلس إدارة العالمي، بدلًا من رئيسه الحالي مسلي آل معمر.

الهريفي يؤكد أن الرشيد رجل المرحلة

وتحدث فهد الهريفي قائلًا: “أكرر ما قلت في المساحة.. يا نصراويون؛ تريدون رجوع الفريق للمنصات ما لكم إلا أن يمسك الفريق رجل يملك العشق والخبرة ويجمع بين الأمور الفنية والإدارية”.

وتابع الهريفي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “وذلك في ظل الدعم المالي الكبير التي تحتاج فكرًا في الجانبين وهو يملكه مع قوة الشخصية ومحبة الآخرين.. حان وقت رجل المرحلة طلال الرشيد”.

وأضاف النجم النصراوي في تغريدة أخرى قائلًا: “ليس تقليلًا من مسلي آل معمر.. مسكوه الإشراف على كرة القدم هو الرجل المناسب في المكان المناسب”.

النصر يُعاني

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تذبذب الأداء وتراجع النتائج محليًّا وقاريًّا خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي أثار غضب جماهيره، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولديه مباراتان مؤجلتان، ويستعد لمواجهة الفيحاء، مساء يوم السبت المقبل.