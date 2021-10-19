حرص المنتمون للوسط الرياضي على تهنئة الفريق الكروي الأول في نادي الهلال، بعد التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا عقب الفوز على النصر في مباراة دور نصف النهائي للبطولة.

وزير الرياضة يُهنئ الهلال:

البداية كانت مع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، الذي قال عبر حسابه في “تويتر” : “ألف مبروك تأهل ممثل الوطن، لنهائي دوري أبطال آسيا مع خالص التمنيات بتحقيق اللقب بإذن الله”.

وهنأ ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لاعبي الزعيم قائلًا: “أبارك لإدارة ولاعبي وجماهير ومُحبي الزعيم على التأهل إلى المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، مباراة أثبتت متانة الكرة السعودية فنيًا وجماهيريًا على مستوى القارة الآسيوية، كل الدعوات للقب آسيوي جديد للكرة السعودية يوم 23 نوفمبر في الرياض”.

وقال طارق التائب نجم الكرة الليبية ولاعب الهلال السابق: “مبروك يا زعماء الفوز والتأهل للنهائي، شكرًا لكم ما قصرتم والقادم أفضل”.

الزعيم هو مصدر السعادة:

أما سامي الجابر النجم السابق للزعيم فقال: “ألف مبروك للمدرج الفخم وإدارة ونجوم الفريق وصول الزعيم لنهائي القارة، وبإذن الله تكتمل الأفراح بصعود الفريق لمنصة التتويج”.

وقال صالح النعيمة نجم الزعيم السابق: “سفير الوطن ومصدر السعادة هو زعيم آسيا”.

أما الحارس الأسطوري للزعيم وللمنتخب السعودي محمد الدعيع فقال: “إذا لعب الأزرق فخبروني فإن الفن منبعه الهلال، طالبنا نجوم الفريق بالمتعة والنتيجة فكانت هذه هي النتيجة، الزعيم ونجومه في المواعيد الكبرى لهم كلمة الفصل شكرًا لنجوم الأزرق وموعدنا الثامنة بحول الله وقوته”.

يذكر أن وزير الرياضة سيقدم 100 ألف ريال مكافأة لكل لاعب هلالي بعد التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا الذي يقام يوم 23 نوفمبر المقبل على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.