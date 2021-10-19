كشفت تقارير إعلامية عن أن الهلال سوف يواجه الفائز من مباراة بوهانج ستيلرز وأولسان الكوريين الجنوبيين في نهائي دوري أبطال آسيا يوم 23 نوفمبر المقبل على ملعب الملك فهد الدولي “درة الملاعب” في الرياض.

الهلال يهزم النصر في مرسول بارك:

وكان الزعيم فاز على جاره النصر بنتيجة 2/ 1 ليتأهل إلى النهائي القاري للمرة الرابعة خلال آخر سبع سنوات.

وقال الإعلامي وليد الفراج عبر برنامج “أكشن مع وليد” على قناة MBC Action: “الزعيم سيخوض نهائي آسيا يوم 23 نوفمبر على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض”.

الزعيم يسعى للقب الرابع:

وحقق الزعيم اللقب بعام 2019 للمرة الثالثة ويسعى للفوز يوم 23 نوفمبر المقبل باللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

ومحليًّا خلال العام الحالي، كان الزعيم حقق الفوز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ليقترب بقوة من الفوز بدوري أبطال آسيا وتحقيق لقبين خلال العام الحالي.