يترقب جمهور الكرة السعودية، ديربي الهلال والنصر التاريخي والناري يوم الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن مباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وستقام المباراة بين كبيري الرياض، الثلاثاء في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مرسول بارك في الرياض.

وجاء تأهل الهلال لدور نصف النهائي، وذلك بعد الفوز على فريق بيرسبوليس الإيراني بثلاثية، بينما تأهل النصر عقب إقصائه لنادي الوحدة الإماراتي بخماسية مقابل هدف.

سبب قوة ديربي الهلال والنصر آسيويًّا:

وما يزيد من قوة ديربي الرياض المنتظر يوم 19 أكتوبر، هو رغبة النصر في الوصول للنهائي والتتويج باللقب للمرة الأولى، والمشاركة في كأس العالم للأندية، بينما يرغب الهلال في الفوز باللقب للمرة الرابعة في تاريخه، وللمرة الثانية بالمسمى الحديث للبطولة الآسيوية الأعرق.

أهداف مباراة الهلال والنصر:

وسجل لـ الهلال في مباراة بيرسبوليس كل من سالم الدوسري والفرنسي بافيتيمبي جوميز هدفين، بينما سجل لـ النصر كل من المغربي حمدالله والأوزبكي ماشاريبوف هدفين وعبدالفتاح عسيري وسامي النجعي، بينما سجل لفريق الوحدة، اللاعب الإماراتي إسماعيل مطر.

جدير بالذكر أن الحضور الجماهيري للفريقين سوف يكون بنسبة 100% بعد قرار وزارة الرياضة برفع الطاقة الاستيعابية للحضور في المباريات.