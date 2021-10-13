يترقب جمهورا الهلال والنصر أداء فريقيهما في ربع نهائي دوري أبطال آسيا يوم السبت المقبل، حيث يلعب الزعيم مع فريق بيرسبوليس الإيراني، ويواجه النصر نادي الوحدة الإماراتي.

الهلال والنصر في تحدٍّ خاص:

ويطمح جمهور النصر في أن يصل فريقه لنصف نهائي البطولة للموسم الثاني على التوالي والعبور إلى النهائي ثم الفوز بها للمرة الأولى.

ونفس الأمر لجماهير الهلال التي تحلم بأن يُتوج فريقها باللقب للمرة الرابعة آسيويًّا، وذلك بعد الفوز للمرة الثالثة في عام 2019.

وشهدت تدريبات النصر اليوم الأربعاء، مشاركة نجوم النصر الدوليين بالمنتخب السعودي الأول والمنتخب الأولمبي وعودة الكاميروني فينسينت أبو بكر.

3 أخبار سارة لـ الهلال قبل موقعة دوري أبطال آسيا:

وفي سياق آخر، تلقى المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للفريق الكروي الأول في الهلال، 3 أخبار سارة، وذلك قبل مواجهة نادي بيرسبوليس في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وذكر الحساب الرسمي لـ الهلال عبر “تويتر” أن الثلاثي سالم الدوسري ومحمد البريك والبرازيلي ماثيوس بيريرا جاهزون للمشاركة في المباريات، وذلك بعد أن شاركوا في التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء.

والتحق اللاعبون الدوليون بتدريبات الزعيم وذلك بعد نهاية المشاركة مع المنتخب السعودي في مباريات تصفيات كأس العالم.

وسيواجه الزعيم، فريق بيرسبوليس يوم السبت المقبل في دور الثمانية بدوري الأبطال الآسيوي.

يذكر أن الهلال يحتل حاليًّا المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.