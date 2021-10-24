نشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر “تويتر” مقطع فيديو لـ كواليس مباراة الفريق الكروي الأول أمس السبت ضد نادي الرائد بالجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الزعيم حقق الفوز بثلاثية مقابل هدفين ليصعد للمركز الرابع في جدول الترتيب ويُصبح رصيده 15 نقطة.

حساب الهلال يتغنى بالانتصار

وكتب حساب النادي على مقطع الفيديو : ” يا حظنا بـ الزعيم”.

وليد الفراج يعلق

وجاء ذلك ردًا على أحد متابعي برنامج ” أكشن مع وليد” حيث قال للإعلامي وليد الفراج: “وش آخرتها مع حظ الهلال؟”.

ورد الفراج عليه قائلًا: “فريق محظوظ يا أخي، تصدق”.

الزعيم والأهلي على ملعب عبدالله الفيصل

يذكر أن مباراة الأهلي ضد الزعيم سوف تُنقل من ملعب الجوهرة المشعة إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

وستقام المباراة يوم الجمعة المقبلة بالجولة العاشرة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بحسب ما ذكره الإعلامي أحمد العجلان عبر حسابه في “تويتر”.

وكان الراقي واجه الاتفاق على ملعب عبدالله الفيصل ونجح في الفوز على فارس الدهناء برباعية دون رد في الجولة الثامنة بدوري المحترفين، وهو أول فوز يحققه الراقي في الموسم الحالي.