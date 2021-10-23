أكد اللاعب الأرجنتيني لوسيانو فييتو، نجم الفريق الكروي الأول في الهلال، على سعادته الغامرة، وذلك بعد الفوز الصعب على الرائد بثلاثية مقابل هدفين.

الهلال يصل للنقطة رقم 15:

ونجح الزعيم في حصد النقاط الثلاث والوصول إلى النقطة رقم 15 ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث فييتو بعد المباراة قائلًا: “لو لم نفز لكنت حزينًا للغاية، وهدفي هو إسعاد جماهير الهلال، سعيد للغاية بتحقيق هذا الفوز الصعب”.

الزعيم ينجو من صحوة الرائد:

وفي الشوط الثاني من مباراة الرائد، كشر الزعيم عن أنيابه ليُضيف هدفين عبر الأرجنتيني فييتو في الدقيقتين الـ53 والـ61.

وتراجع الزعيم، لينجح الرائد في إحراز هدفين عبر يحيى الشهري والبرتغالي إيدر في الدقيقتين الـ86 والـ88.

ولكن الفرنسي بافيتيمبي جوميز كان له رأي آخر ليضيف الهدف الثالث للزعيم بالدقيقة الـ94، وسط فرحة هيسترية من مشجعي الزعيم.