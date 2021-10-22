يعود الفريق الكروي الأول في نادي الهلال لغمار المنافسة المحلية من جديد، بروح معنوية مرتفعة، بعد التأهل إلى الدور النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا 2021.

الهلال يواجه الرائد وعينه على الفوز:

وسيواجه الزعيم فريق الرائد مساء الغد السبت بالجولة التاسعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.

ويرغب الزعيم بمواصلة الانتصارات، ضد الرائد وتحقيق نتيجة إيجابية من أجل المنافسة على صدارة دوري المحترفين.

الزعيم لن يُفرط في أي نقطة:

ويعلم جمهور كبير آسيا، أن الفريق له مباراتان مؤجلتان، دوريًّا في حال حقق الفوز فيهما مع الفوز غدًا فسوف يصل لـ صدارة الدوري السعودي.

ويتواجد الزعيم حاليًّا في المركز السابع من 6 جولات في ترتيب دوري المحترفين برصيد 12 نقطة، وذلك من خلال 3 انتصارات و 3 تعادلات، بينما يتواجد نادي الرائد في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 11 نقطة، حصدهم الفريق من 3 انتصارات وتعادلين و 3 هزائم خلال أول 8 جولات.