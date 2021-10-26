شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الثلاثاء، مشاركة 3 لاعبين من المصابين، استعدادًا لمباراة الأهلي المرتقبة.

الدوسري وكاريلو والدوسري ينعشون مران الهلال:

وشارك ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سالم الدوسري، متعب المفرج والبيروفي أندريه كاريلو في المناورة الفنية بختام الحصة التدريبية، لتتأكد جاهزيتهم للمشاركة في مباراة الأهلي.

وجاءت مشاركة الثلاثي في مران اليوم، لتطمئن المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم قبل مباراة الهلال ضد الأهلي المقبلة؛ لمعاناته من غيابات عديدة للإصابات والتواجد مع الأخضر الأولمبي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الزعيم يواصل الاستعداد للأهلي:

وعلى الصعيد الميداني، واصل الزعيم تدريباته الاعتيادية، حيث بدأ المران بالجري قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات فنية متنوعة، وفرض جارديم مناورة على جزء من الملعب، فيما غاب محمد البريك عن مران اليوم بسبب الإنفلونزا.

وواصل ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم، جانغ هيون سو، موسى ماريغا وياسر الشهراني، أداء برامجهم العلاجية والتأهيلية لمعاناتهم من إصابات مختلفة.

ويستعد الزعيم لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.