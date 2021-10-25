يُهدد الفريق الكروي الأول في نادي الهلال، صدارة نادي ضمك لـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد ضمك حاليًا في الصدارة برصيد 18 نقطة بعد الفوز على الحزم في الجولة التاسعة بينما يتواجد الهلال رابعًا برصيد 15 نقطة، بعد الفوز على الرائد في الجولة التاسعة.

14 فريقًا لعبوا 9 جولات إلا الهلال

وخاض ضمك مع 13 فريقًا 9 مباريات في الدوري السعودي للمحترفين، ماعدا فريقي الهلال والنصر حيث خاض كل منهما 7 جولات، لذلك في حال فوز الزعيم في المباراتين المؤجلتين له سيُصبح رصيده 21 نقطة في المركز الأول ويتراجع ضمك لمركز الوصافة.

ضمك يصنع التاريخ

وصنع الفريق الكروي الأول بنادي ضمك التاريخ وذلك بعد أن تصدر دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية مباريات الجولة التاسعة، كحدث غير مسبوق في تاريخ المسابقة.

ولأول مرة، يتصدر فارس الجنوب المسابقة، حيث صعد لدوري المحترفين في عام 2019 وكان يصارع الهبوط للبقاء في دوري الأضواء والشهرة الموسم الماضي.

وفي وقت سابق، أعرب صالح أبو نخاع، رئيس نادي ضمك، عن سعادته البالغة، وذلك بعد تصدر فريقه لمسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر “تويتر” مقطع فيديو لـ صالح أبو نخاع وهو يرقص فرحًا مع لاعب وإداري من الفريق بعد الفوز على الحزم وتصدر مسابقة الدوري.