خطفت أصغر مشجعة نصراوية الهنوف الأنظار خلال تواجدها في مدرجات ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض.

الهنوف أصغر نصراوية في مرسول بارك#Fan_Zone_Asia pic.twitter.com/psCRvu3cCT — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 18, 2021

الهنوف تخطف الأنظار في مرسول بارك

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره الوحدة الإماراتي على ملعب مرسول بارك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2021، وحرصت الهنوف على التواجد في المدرجات وتشجيع العالمي.

ولفتت الهنوف إلى أنها تحرص على حضور مباريات النصر من الملعب منذ أن كانت في السادسة من عمرها تقريبًا، حيث تُتابع مواجهاته سواء في ملعب مرسول بارك أو أحد ملاعب الرياض أو جدة، لتشجيع اللاعبين وتحفيزهم على تقديم الأفضل.

كما تمنت أصغر مشجعة نصراوية الهنوف تحقيق الفوز ومواصلة التقدم في المشوار الآسيوي، مؤكدة أن البرازيلي أندرسون تاليسكا ونجوم الفريق الأول لكرة القدم يستطيعون حصد الذهب.

ديربي الرياض في آسيا

ومن المقرر أن يلعب النصر والهلال على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2021، وذلك في أولى مواجهتهما الخارجية آسيويًا.

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أداء أفضل خلال الفترة الماضية، ما يمنحه أفضلية قبل نصف النهائي الآسيوي، في حين استعاد العالمي بريقه مؤخرًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).