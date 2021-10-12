نجح منتخب اليابان الأول لكرة القدم في تحقيق فوز هام على نظيره الأسترالي ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2022، ليمهد طريق الأخضر نحو صدارة المجموعة.

منتخب اليابان يتجاوز أستراليا

ولعب منتخب اليابان ضد أستراليا اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وتمكن الساموراي من التقدم في الدقيقة الثامنة عن طريق لاعب الوسط، أوه تاناكا.

واستمرت محاولات المنتخبين لتسجيل هدف جديد، وسط تأمين دفاعي جيد، قبل أن ينجح أجدين هروستيك في إحراز التعادل عند الدقيقة 70، لتشتعل المباراة، قبل أن يسجل المدافع عزيز بيهيش هدفًا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 85، ليمنح منتخب اليابان الفوز.

ورفع منتخب اليابان الأول لكرة القدم رصيده إلى 6 نقاط، لينعش آماله في خطف إحدى بطاقتي التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، فيما تجمد رصيد أستراليا عند 9 نقاط في انتظار نتيجة مباراة الأخضر اليوم.

السعودية تواجه الصين اليوم

وتلعب السعودية ضد الصين اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2022.

وقبل مباراة اليوم، يملك المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 9 نقاط، ليحتل المركز الثاني في مجموعته بتصفيات كأس العالم 2022، وبفارق الأهداف عن أستراليا متصدر الترتيب، إلا أنه فوزه أو تعادله مع الصين يمنحه الانفراد بالصدارة.