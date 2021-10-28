تحسنت نتائج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مؤخرًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويسعى لمواصلة انتفاضته وتجاوز عقبة الهلال.

الأهلي ينتفض

وبدأ الراقي بقيادة بيسنيك هاسي منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشكل متذبذب، حيث فشل في تحقيق أي انتصار أول 7 مباريات، واكتفى بـ5 تعادلات وهزيمتين.

وانتفض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد ذلك، حيث نجح في تحقيق فوزين متتاليين على حساب الاتفاق والطائي بنتيجة 4/0 و2/1، بقدر ما حققه من انتصارات في 22 مباراة بالدوري قبل ذلك.

الهلال ضيفًا على الراقي

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا على نظيره الأهلي، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

وقبل مباراة الغد، يحتل الراقي المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الرابع برصيد 15 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان.