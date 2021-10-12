أبدت الجماهير السعودية غضبها لخسارة الأخضر الأولمبي، بقيادة مدربه سعد الشهري، لنهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا، إلا أن النجم خالد الغنام كان الاستثناء الوحيد، حيث أكدوا أنه كان من أبرز اللاعبين.

الأردن تفوز على السعودية في النهائي:

ولعب المنتخب السعودي ضد الأردن، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام في نهائي كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا، بفوز منتخب النشامى بثلاثة أهداف دون رد، ليتوج باللقب.

وكان الأخضر الأولمبي قد بدأ المباراة بشكل قوي، ونجح في التقدم مبكرًا عن طريق لاعبه خالد الغنام، قبل أن ينتفض منتخب الأردن ويحرز ثلاثية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الجماهير تنتقد الأخضر وتشيد بإمكانيات الغنام:

وتفاعلت الجماهير مع خسارة الأخضر عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حيث انتقدت سعد الشهري ولاعبي المنتخب السعودي الأولمبي خاصة عبدالله الحمدان الذي ظهر بمستوى مخيب للآمال، فيما أشادت بأداء خالد الغنام.

وعلق حسن الصبحان قائلًا: “عمومًا بطولة غير مهمة ولا تسمن ولا تغني من جوع.. كسبنا خالد الذي كان يعتبر 50% من قوة هذا المنتخب وأيضًا تطمنا أنه فيه مهاجم للمستقبل مثل عبدالله رديف.. الباقين قدموا أقصى ما لديهم من إمكانيات وبعضهم يلعب مجاملة بسبب المدرب”.

وانتقدت الجماهير الأداء الذي قدمه عبدالله الحمدان خلال منافسات بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا، وطالبت بضرورة استبعاده من تمثيل المنتخب في المرحلة المقبلة، وأكد البعض أن رئيس نادي الشباب، خالد البلطان كان صائبًا في قرار بيعه وأنه لاعب عادي.