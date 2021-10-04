تراجعت أسهم العديد من مواقع التواصل الاجتماعي والشركات العالمية بعد عطل أصاب منصات عديدة لم يتضح سببه حتى الآن.

أسهم تويتر:

وسجلت أسهم مواقع التواصل الاجتماعي تراجعات حادة، حيث تراجعت أسهم تويتر بواقع 6.65%، وتراجعت أسهم أمازون بواقع 2.89%.

أسهم فيسبوك:

وتراجع سهم شركة فيسبوك بنسبة 5.6 بالمائة مسجلًا خسائر تصل لـ19.5 دولار، عند مستوى 323.5 دولار.

أبل وألفابت:

وانخفض سهم “ألفابت” بنسبة 2.9 بالمائة، عند مستوى 2651 دولارًا، وسهم “أبل” بنحو 2.8 بالمائة عند مستوى 138.7 دولار.

ومنع العطل الفني المستخدمين على نطاق واسع بالعالم من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثة وتطبيقاته.

وتشير التقارير إلى أن انقطاع الخدمة يبدو منشورًا على نطاق واسع، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان تأثر كل المستخدمين أو مناطق متعددة فقط.