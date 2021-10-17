أثار موقف نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق، محمد أبو تريكة، أثناء تحليله لمباراة نيوكاسل يونايتد ضد توتنهام هوتسبير، حالة من الجدل على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

انسحاب من الأستوديو بسبب مشجع:

وتوقفت المباراة عند الدقيقة 41، وطلب من اللاعبين الوقوف على خط الملعب، بعدما ركض الطاقم الطبي تجاه المدرجات، نظرًا لتعرض أحد الجماهير لأزمة قلبية، قبل أن يُقرر استئناف المباراة بعد 7 دقائق.

وقرر محمد أبو تريكة الانسحاب من الأستوديو التحليلي الخاص بالمباراة، وانسحب أثناء الشوط الأول، حيث طلب من الحكم عدم استكمال المواجهة لأن حياة الناس أهم من لعب كرة القدم.

مواقف سابقة دفعت أبو تريكة للانسحاب:

ودشنت الجماهير هاشتاقًا يحمل اسم أبو تريكة عبر موقع “تويتر”، وبات ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية، حيث انقسمت الجماهير بشأن تصرفه أثناء مباراة نيوكاسل ضد توتنهام، بعدما رأى البعض أنه يريد الحصول على “اللقطة”، فيما أكد البعض الآخر أن هذا التصرف نتيجة مواقف سابقة مر بها اللاعب.

وقال المحلل الرياضي عمرو نصوحي: “ممكن نتفق أو نختلف مع موقف أبو تريكة بالانسحاب من الأستوديو، أنا عن نفسي اختلف بس مش لازم أصدر أحكام لأن صعب أوي اقتنع إن تريكة بيبحث عن لقطة!”.

وتابع نصوحي تعليقه على هذه الواقعة قائلًا: “الراجل في مسيرته أخد مواقف كثير بسبب وفاة مشجعين وقميص تعاطف غزة، ولم يتراجع عنها حتى لما غرم ماليًّا وسحبت منه شارة القيادة في الأهلي”.

وأضاف محمود: “أحيانًا الحدث يحمل علامة، وللعلامة ذكرى لا تمحيها عدد الأيام والسنون، تكون معك إلى الأبد.. الحزن هنا ليس علامة ضعف أو نقص في الإيمان، هذا ثمن الحب لزميل اسمه محمد عبدالوهاب، والوفاء لأشخاص رفعوه بطلًا وارتقوا”.

وكتب الإعلامي أسامة جاويش: “التأثر بمشاهد أو أنباء عن سكتة قلبية لأحد المشجعين هو أمر طبيعي وفطري وإنساني، رفض استكمال الأستوديو هو قرار أخلاقي؛ وربما كان نتاج مواقف سابقة عاشها ورآها أمام عينه، وما مذبحة إستاد بورسعيد منه ببعيد.. كل الاحترام للخلوق والإنسان قبل أن يكون النجم محمد أبو تريكة”.

رفض لموقف تريكة:

وعلق خالد عبر الهاشتاق قائلًا: “أوڤر دراما بشكل مستفز صراحة!”، وكتب آخر: “ما قام به الكابتن أبو تريكة مثالية زائدة مع احترامي له ولو يتكلم عن حياة الإنسان المفروض ما يتكلم عن الرياضة أبدًا.. لذلك مع كامل احترامي له ما قام به مجرد شو إعلامي لا غير”.

وقال الكاتب سلطام الثقيل: “أبو تريكة نفسية .. وش ذا الدراما !!!”، وكتب أبو تركي: “أبو تريكة قال (أنا خرجت برا الأجواء) جملة ممكن تُفسر على أن الحادثة ذكرته بمواقف عاشها سابقًا وأثرت عليه الآن”.

واختتم أبو تركي تغريدته قائلًا: “أبسط حقوقك إنك تختلف مع تصرفه وأنا من المختلفين معاه لأنني أرى باستكمال المباراة لكن هذا مش مبرر للإساءة لشخصه لأنه يبقى أحد أكثر الأساطير خُلقًا واحترامًا”.