قالت تقارير صحفية إن باريس سان جيرمان الفرنسي يخطط للتعاقد مع اللاعب البرازيلي كاسيميرو نجم خط وسط الفريق الكروي الأول في نادي ريال مدريد الإسباني.

لماذا يرغب ريال مدريد في بيع كاسيميرو ؟

ويرغب الريال، في بيع كاسيميرو، في الصيف القادم، بسبب تراجع مستواه، علمًا أن اللاعب جدد عقده مؤخرًا حتى 2025.

رحيل كاسيميرو يجلب نجمي ليستر واليونايتد لـ الريال

وذكرت صحيفة Nacional الإسبانية أن الريال سيتجه نحو التعاقد مع البلجيكي يوري تيليمانس لاعب خط وسط ليستر سيتي الإنجليزي كبديل لـ كاسيميرو.

وسبق لـ كاسيميرو اللعب في صفوف بورتو البرتغالي قبل الانضمام لـ ريال مدريد.

كما كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن الهولندي مينو رايولا عرض الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي على نادي ريال مدريد للانضمام له خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة The Sun الإنجليزية إن بوجبا صاحب الـ28 عامًا يفكر في الذهاب إلى الريال في صيف 2022.

وأضافت الصحيفة أن رايولا يعمل حاليًا على نقل بوجبا إلى سانتياجو برنابيو بناءً على طلب اللاعب.

وينتهي عقد بوجبا مع الشياطين الحمر في نهاية الموسم الحالي، كما يرغب يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي في ضم النجم الفرنسي صاحب الأصول الغينية مع الريال.