كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن الهولندي مينو رايولا عرض الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي على نادي ريال مدريد الإسباني للانضمام له خلال الفترة المقبلة.

وكيل بوجبا يتفاوض مع ريال مدريد

وقالت صحيفة The Sun الإنجليزية إن بوجبا صاحب الـ28 عامًا يفكر في الذهاب إلى الريال في صيف 2022.

وأضافت الصحيفة أن رايولا يعمل حاليًا على نقل بوجبا إلى سانتياجو برنابيو بناءً على طلب اللاعب.

وينتهي عقد بوجبا مع الشياطين الحمر في نهاية الموسم الحالي، كما يرغب يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي في ضم النجم الفرنسي صاحب الأصول الغينية مع الريال.

كريستيانو رونالدو يتدخل

وقبل تحرك رايولا، كانت تقارير صحفية إسبانية كشفت عن أن عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف مانشستر يونايتد، منعت ريال مدريد من التفكير في ضم بول بوجبا.

وقالت صحيفة ” الموندو ديبورتيفو” الإسبانية إن بول بوجبا صرف النظر تمامًا عن فكرة مغادرة مانشستر يونايتد بسبب عودة كريستيانو رونالدو، بجانب أن اللاعب الفرنسي صاحب الـ28 عامًا فضّل الاستمرار مع رونالدو وتجديد العقد للشياطين الحمر.