روى د. نزار باهبري تفاصيل ما تعلمه من جائحة كورونا وخاصة بعد مروره بتجربة الإصابة بالفيروس والمعاناة من أعراضه حتى التعافي.

هذا ما تعلمته؟

وقال باهبري، لبرنامج “يا هلا” على “روتانا خليجية”: “تعلمت من هذه التجربة ممارسة الرياضة لأني أول مرة أمارسها بعد الإصابة بكورونا، كذلك الحفاظ على الغذاء الصحي، وأيضاً إنقاص الوزن 35 كيلوجراماً.

أهمية التطعيم

وأضاف نزار باهبري “أؤكد على أهمية الالتزام بالاحترازات وأخذ التطعيم، والتوعية بأهمية تلقي التطعيم لأننا لا نريد لأي شخص على وجه الكرة أن يعيش بمضاعفات كورونا”.