قال نزار باهبري، استشاري الأمراض المعدية، والذي يعمل في أحد مراكز الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا: إنه منذ قرابة 3 أسابيع لم تصل إليهم إلا حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا.

نهاية الجائحة:

وتابع باهبري خلال حواره إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أن عدد الحالات الجديدة وطبيعة إصابتها تجعلنا نقول إننا وصلنا لنهاية الجائحة في المملكة، مشددًا على أن أول طرق الالتزام هو ارتداء الكمامات، كما يجب الالتزام حتى لا نسمح للفيروس بالانتشار من جديد مع تجنب الأماكن المغلقة حيث تعد بيئة صالحة لانتقال العدوى.

التوسع في التطعيم:

كما أشاد استشاري الأمراض المعدية بجهود المملكة في مواجهة فيروس كورونا، موضحًا أن التوسع في التطعيم جعل الدولة تتخذ هذه الخطوة، وزيادة عدد الحالات الحرجة احتمال قليل الحدوث.

وشدد على أن أقوى قرارات عالمية اتخذتها السعودية في مواجهة الجائحة، وقدمت الإنسان على أي عامل اقتصادي، ناصحًا بالقول: “لا تكثروا من تقبيل كبار السن حفاظًا على سلامتهم، ويجب على كل من يُصاب بأي أعراض تنفسية أن يتجنب الاجتماعات العائلية”.