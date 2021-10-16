لم يُخيب نجوم الهلال والنصر، آمال عشاقهم وعشاق الناديين بتقديم لوحة فنية مميزة في مباراتي بيرسبوليس الإيراني والوحدة الإماراتي على الترتيب مساء أمس السبت في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

جماهير الهلال والنصر تتلقى الهدايا بيوم العودة الكاملة

وفي يوم العودة الكاملة ورفع الطاقة الاستيعابية للجماهير بنسبة 100%، استمتع جمهور كل من الفريقين بـ 8 أهداف، حيث هزم النصر، ضيفه الوحدة بخماسية، بينما فاز الهلال على بيرسبوليس بثلاثية دون رد.

الإثارة لن تتوقف عند هذا الحد، لكن جمهور الناديين سيكونوا على موعد مع إثارة جديدة حيث يُقام ديربي سعودي بنكهة آسيوية مساء بعد غد الثلاثاء وفي التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مرسول بارك في الرياض.

الإثارة تعود من جديد بعد غد

وما يزيد من قوة ديربي الرياض المنتظر يوم 19 أكتوبر، هو رغبة النصر في الوصول للنهائي والتتويج باللقب للمرة الأولى، والمشاركة في كأس العالم للأندية، بينما يرغب الهلال في الفوز باللقب للمرة الرابعة في تاريخه، وللمرة الثانية بالمسمى الحديث للبطولة الآسيوية الأعرق.

وسجل لـ الهلال في مباراة بيرسبوليس كل من سالم الدوسري والفرنسي بافيتيمبي جوميز هدفين، بينما سجل لـ النصر كل من المغربي حمدالله والأوزبكي ماشاريبوف هدفين وعبدالفتاح عسيري وسامي النجعي، بينما سجل لفريق الوحدة، اللاعب الإماراتي إسماعيل مطر.