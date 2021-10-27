تعثر الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، بخسارة جديدة في الدوري الإسباني، وذلك بعد سقوطه بفخ الخسارة اليوم الأربعاء أمام فريق رايو فاييكانو بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الـ11 من البطولة.

ملخص مباراة برشلونة ضد رايو فاييكانو:

وبدأت المباراة بضغط هجومي من قبل لاعبي فاييكانو بحثًا عن تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الـ3 لكن الحارس الألماني تير شتيجن تعامل معها بشكل جيد.

وعاد المهاجم الكولومبي رادميل فالكاو ليُظهر خطورة فريق فاييكانو بهجمة في الدقيقة الـ20.

وحاول اللاعب الأمريكي سيرجيو ديست الانطلاق بكرة في الدقيقة الـ25 لصنع أولى هجمات البارشا، ولكن دون جدوى.

فالكاو يزيد أوجاع البارشا:

ونجح الكولومبي فالكاو في إحراز الهدف الأول لـ فاييكانو في شباك برشلونة بالدقيقة الـ30 بعد خطأ قاتل من اللاعب سيرخيو بوسكيتس.

وانتهى الشوط الأول بتأخر البارشا أمام رايو فاييكانو بهدف دون مقابل.

وحاول البرازيلي فيليب كوتينيو خلال الشوط الثاني إحراز الهدف الأول للبارشا من تصويبة قوية ولكن دون جدوى.

وأهدر ديباي فرصة إحراز هدف التعادل للبارشا بعد أن إهداره لركلة جزاء في الدقيقة الـ72.

وتواصل مسلسل إهدار الفرص التهديفية المحققة من البارشا، ليُهدر الهولندي لوك دي يونج فرصة إحراز هدف التعادل للبارشا بالدقيقة الـ92، وينتهي اللقاء بفوز فاييكانو بهدف دون رد.

وكان برشلونة خسر من فريق ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني الأحد الماضي بهدفين لهدف في الكامب نو.

ويتواجد البارشا بالمركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة.