قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد الرشيد، اليوم الأربعاء، إن برنامج “جذب المقرات الإقليمية” سيضيف 67 مليار ريال للاقتصاد وستوفر 30 ألف وظيفة بحلول 2030.

وأضاف خلال كلمته في مبادرة مستقبل الاستثمار، أن كل وظيفة تستحدث بالمقر الإقليمي ستنتج وظيفتين على الأقل في الاقتصاد، وستجلب تلك المقار خبرات عالمية تعيش مع عائلاتها وتسهم بتطوير البحث والابتكار.

أكثر من 80 مشروعاً:

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للرياض، إننا ننفذ أكثر من 80 مشروعاً لجعل العاصمة من أفضل 10 مدن عالمية.

أعلنت 44 شركة عالمية اختيار الرياض مقراً إقليمياً لها واستلمت رخصها الاستثمارية في مبادرة مستقبل الاستثمار، اليوم الأربعاء.

طموح لا حدود له:

وقال إن طموح مدينة الرياض لا حدود له ولن يكون على حساب البيئة، وهذا ما أكده ولي العهد السعودي، وأطلقنا استراتيجية استدامة الرياض أطلقت قبل استراتيجية الرياض، وما يجري فيها حالياً أمر هائل.

وأشار إلى تخصيص 92 مليون دولار لتقليل الانبعاثات بنسبة 50% بحلول 2050، و30% من سيارتنا ستكون كهربائية بحلول 2030، وسنعتمد على 50% من الطاقة المتجددة 2050، وسنخرج 1.5 سيارة من الطرق.