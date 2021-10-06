على مدى شهرين، تنظم جمعية أرفى “برنامج خفايا” التوعوي والتثقيفي الذي يهدف للتوعية بمرض التصلب المتعدد ويستهدف القطاعات الحكومية والأهلية على مستوى المملكة، فيما يشارك في البرنامج نحو 10 جهات حكومية وأهلية ميدانيًا وافتراضيًا.

أهداف برنامج خفايا

وأوضحت رئيس مجلس إدارة جمعية أرفى للتصلب المتعدد بالمنطقة الشرقية فاطمة الزهراني، أن البرنامج يأتي ضمن البرامج التوعوية والتثقيفية التي تنظمها الجمعية بهدف التعريف بالمرضى وما يحتاجه مرضى التصلب المتعدد من المجتمع والقطاعات الحكومية والأهلية.

وأشارت إلى أن البرنامج ينطلق في السابع من أكتوبر لعام 2021، بمشاركة 10 جهات حكومية وأهلية، تتمثل في مشاركة غرفة أبها التجارية افتراضيًا وشركة سابك في الرياض والجبيل وينبع افتراضيًا وغرفة الرياض التجارية افتراضيًا، ومستشفى الجبيل العام افتراضيًا، ومركز التنمية الاجتماعية في الدمام ميدانيًا، ومركز شمعة شموع الأمل افتراضيًا، ومرور المنطقة الشرقية ميدانيًا على مدى ثلاثة أيام، وشركة العطيشان ميدانيًا، وهيئة الغذاء والدواء وغرفة الشرقية افتراضيًا.

مرض التصلب المتعدد وأعراضه

وأفاد مشرفو البرنامج من أعضاء مجلس الإدارة د. ماجد العبدلي ود. أنس الدحيلان، أن اللقاءات الميدانية والافتراضية التي سوف تعقد مع الجهات الحكومية والأهلية ستقدم تعريفًا بمرض التصلب المتعدد من خلال عرض مفصل للمرض وأعراضه والمستجدات العلاجية، وطرح احتياجات مرض التصلب والتعاون في توفير الخدمات للمصابين بالمرض في جانب التوظيف والتدريب والتأهيل بما يلائم حالات المصابين الصحية، وتمكينهم من العمل والمواصلة في أداء واجباتهم الوظيفة، بما يحقق لهم الاستمرارية والإنتاجية في مقرات عملهم في القطاعين الحكومي والخاص.

وكذلك توفير الخدمات التي تساندهم في الوصول إلى احتياجاتهم اليومية بيسر وسهولة، من خلال تهيئة مواقف السيارات في المرافق الخدمية بالتعاون مع مرور المنطقة الشرقية والجهات ذات العلاقة، حيث إن الإعاقة لدى بعض مصابي التصلب المتعدد تعد إعاقة غير ظاهرة وتمثل 70% من المصابين بالتصلب المتعدد حسب الدراسات والأبحاث الطبية.