على مدار أكثر من 12 عامًا من النجاح المتواصل تمكن برنامج سيدتي من تأسيس مدرسة إعلامية بقدرات وسواعد وطنية شابة، أسهمت خلال 10 مواسم من العرض على روتانا خليجية في تخريج أعداد كبيرة من الكوادر النسائية الإعلامية السعودية في مجال التقديم التلفزيوني، مع باقة من أشهر نجمات الإعلام السعودي والخليجي اللاتي تعاقبن على تقديم البرنامج في السنوات الماضية وحتى الآن.

إسهامات برنامج سيدتي

وأسهم “سيدتي” كذلك في إعداد وتقديم الكوادر في مجالات العمل الإعلامي مثل الإعداد والتصوير والإخراج وغيرها، بالإضافة إلى تقديم البرنامج لمجموعة كبيرة من المواهب الشابة في مختلف المجالات والذين أصبحوا حاليًا من الشخصيات الشهيرة والمؤثرة في التواصل الاجتماعي والمجال الاجتماعي وعالم الموضة والفن والثقافة بالمملكة.

وتمكن البرنامج من جذب جمهور عريض من المشاهدين سواء من النساء أو كافة أفراد الأسرة السعودية والخليجية والعربية، لمتابعة حلقاته، ليتفرد كونه البرنامج النسائي الأكثر استمرارية في ناحية العرض في الخليج والعالم العربي، حيث يقدم أبرز المواضيع الشبابية والحوارات التي تتناول آخر الأخبار الصحيّة والفنية والمنوعات.

برنامج المرأة الأول

ويقدم سيدتي برنامج المرأة الأول كل ما يهم المرأة والأسرة السعودية والعربية، وذلك من خلال جرعة من الحوارات الشيّقة التي تهم المرأة والأسرة ككل، إلى جانب عدد من التقارير المنوّعة بين الفن والجمال والصحة والمجتمع والأزياء والتربية والثقافة والفن وغيرها العديد من الأحداث الاجتماعية.

ويعد البرنامج الذي يبث على روتانا خليجية مجلة يومية نسائية واجتماعية، يُعنى بكل ما يهم المرأة، ويمثل منصة حقيقية لإبراز دور المرأة في المجتمع، والدفاع عن حقوقها، حيث يستضيف نساء بارزات في المجتمع السعودي والعربي في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية، كما يدعم المواهب الشابة، إلى جانب عرض الموضوعات الأسرية التي تهتم بتطوير مهارات الأم والطفل، وفقرات توعوية لصحة الأسرة وتوعية المجتمع، وكذلك الفقرات الإنسانية.