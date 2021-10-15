أعلن نادي ويسترن يونايتد الأسترالي، اليوم الجمعة، عن تعاقده رسميًا مع مهاجم فريق الاتحاد السابق، الصربي ألكسندر بريجوفيتش.

بريجوفيتش ينتقل إلى ويسترن يونايتد

ونشر حساب نادي ويسترن يونايتد الأسترالي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لأبرز لقطات وأهداف ألكسندر بريجوفيتش، معلنًا التعاقد معه دون الكشف عن تفاصيل العقد.

وأشاد النادي الأسترالي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي بصفقة بريجوفيتش صاحب الـ31 عامًا، خاصة أنه يتمتع بخبرة كبيرة، نظرًا لاحترافه في أوروبا والشرق الأوسط، مؤكدًا أنه سيكون إضافة هجومية مميزة لفريق ويسترن يونايتد.

ولفت ويسترن يونايتد في تقريره إلى أن المهاجم الصربي لعب في العديد من الدول، ويملك مسيرة احترافية مميزة، حيث إنه نجح في تسجيل 150 هدفًا خلال مشاركته في 400 مباراة تقريبًا، وتمنى له التوفيق مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

الاتحاد يفسخ عقد المهاجم الصربي

وكانت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي قد توصلت إلى اتفاق نهائي مع بريجوفيتش لفسخ العقد بين الطرفين بالتراضي، على أن يتم جدولة مستحقاته، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ولم يظهر المهاجم الصربي بالمستوى المتوقع مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الأمر الذي عرضه لانتقادات جماهيرية كبيرة، حيث جاءت أرقامه مخيبة للآمال، ما دفع الإدارة للتخلص منه والتعاقد مع أجنبي آخر.