كشفت آخر التقارير الصحفية عن المعاناة التي يعانيها الصربي ألكسندر بريجوفيتش لاعب الاتحاد السابق، وذلك بعد فسخ العقد بينه وبين العميد بالتراضي في صيف العام الحالي.

عرض مالي ضعيف لنجم الاتحاد السابق

وذكرت صحيفة ” transfery” البولندية أن بريجوفيتش لم يلتحق بعد بأي ناد بسبب طلباته المالية المبالغ فيها بجانب أن كل الأندية التي تواصلت معه، رفضت إتمام التعاقد بسبب تراجع مستواه مؤخرًا إضافة لتقدمه في العمر.

وأضافت الصحيفة أن بريجوفيتش حصل على عرض من ناد في الدوري البولندي، لكن القيمة المادية، تقف عائقًا أمام إتمام الصفقة المجانية.

يذكر أن بريجوفيتش لديه عرض من ناد بولندي قيمته 500 ألف يورو سنويًا ما يوازي مليون ريال، بينما كان يتقاضى من الاتحاد 4 ملايين يورو سنويًا أي ما يوازي 17 مليون ونصف المليون ريال.

أرقامه التي دفعت العميد للتخلص منه

وخلال موسم 2018/2019 لعب بريجوفيتش صاحب الـ30 عامًا 11 مباراة، ونجح في إحراز 7 أهداف، بينما في موسم 2019/2020 سجل اللاعب الصربي هدفًا واحدًا خلال 10 مباريات خاضها، أما في موسم 2020/2021 فسجل بريجوفيتش فقط 7 أهداف في 28 مباراة.