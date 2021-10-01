سخر مواطن بريطاني من أزمة الوقود التي تشهدها البلاد منذ عدة أسابيع حيث دخل إلى إحدى المحطات ممتطيًا صهوة جواده وقال للعاملين إنه يعمل بالجزر لا بالبنزين.

يعمل بالجزر لا الوقود

ووثق مقطع فيديو الشاب البريطاني وهو يتخطى طوابير الانتظار في إحدى محطات البنزين على ظهر حصانه بمقاطعة ساري في جنوب شرق إنجلترا، مرددًا بعض الكلمات التي استفزت الموجودين.

وقال الشاب البريطاني: “تعانون من الوقوف في طوابير للحصول على البنزين، والانتظار الطويل للحصول على البنزين، ولكنني على حصان ولست بحاجة للبنزين، لأنه يسير بواسطة الجزر”. وتابع: “إنه يركض بالجزر، ولست بحاجة إلى البنزين لأنني على حصان”.

أزمة البنزين في بريطانيا

وتفاقمت أزمة نقص الوقود في المملكة المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع وسط “شراء بدافع الذعر” من سائقي السيارات القلقين لدرجة أنّ الحكومة أعلنت مساء الاثنين الماضي أنّها طلبت من الجيش الاستعداد للقيام بعمليات التوصيل إذا لزم الأمر.

وقالت وزارة الطاقة في بيان إنّ “عددًا محدودًا من سائقي الصهاريج العسكرية سيتمّ وضعهم في حالة تأهّب ونشرهم إذا لزم الأمر لتحقيق مزيد من الاستقرار في سلسلة توريد الوقود”.

ورغم دعوة الحكومة السكّان إلى عدم الهلع، فقد تهافتوا على محطات الوقود، فيما أشارت بعض الشركات إلى أنها تواجه صعوبات في التوصيل تؤثر على إمدادات المواد الغذائية في متاجر السوبرماركت، جراء تداعيات كوفيد وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.