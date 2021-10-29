كشف الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، فعاليات بطولة كأس السعودية 2022 لرياضة الفروسية في نسختها الثالثة.

إنجازات كبيرة لـ كأس السعودية بأول نسختين

وقال الأمير بندر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي اليوم الخميس عن تفاصيل البطولة: ” كأس السعودية حقق في نسختيه الأولى والثانية إنجازات كبيرة على مستوى معايير السباق وسمعته العالمية وقدرته على تحقيق المزيد من النجاحات والأصداء العالمية”.

وأضاف: ” نعمل على مواصلة التركيز ليس فقط على الجوانب الدولية، ولكن أيضًا نعي ونتيقن على بناء أسس قوية لهذه سباقات الخيل، ويُعد عنصرًا حيويًا لتأمين مستقبل هذه الرياضة الرائعة والفريدة للأجيال القادة سواء في السعودية أو خارجها”.

وواصل قائلًا: ” سعداء في تصنيف البطولة بعد نسختين فقط ضمن سباقات المجموعة الأولى G 1 عالميًا بالإضافة إلى 5 سباقات صُنفت من الفئة الثالثة”.

وتابع: ” تحظى مشاركة المواهب المحلية في كأس السعودية بأهمية قصوى، في النسخة الثالثة منها، وذلك من خلال توفير منصة عالمية تُمكن خيولنا وملاكنا ومدربينا وفرساننا من المنافسة، وهي خطوة أساسية لتحقيق أهدافنا وتطوير رياضات سباقات الخيل في السعودية”.

35 مليون دولار قيمة جوائز البطولة

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الخميس، ذكر الأمير بندر أن البطولة ستنطلق يومي 25 و 26 فبراير من العام المقبل بجوائز تصل قيمتها إلى 35 مليونًا و 100 ألف دولار أمريكي لتكون الأكثر قيمة ماليًا وفنيًا على المستوى الدولي.