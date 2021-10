سقط الفريق الكروي الأول بنادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بفخ الخسارة أمام نادي إنشيون يونايتد بهدف دون مقابل بالمباراة التي جمعت بين الفريقين صباح اليوم الأحد في نهاية منافسات الدوري الكوري الجنوبي لموسم 2020/2021، وذلك قبل مواجهة الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا.

🎥 HIGHLIGHTS | Pohang Steelers 0-1 Incheon United

🔵⚫️ Incheon leave the Steelyard with all three points after stellar work from Song Si-woo and Negueba forced an own goal to win it.#KLeague | #K리그 | #POHvINC pic.twitter.com/KUqbactdty

— K League (@kleague) October 24, 2021