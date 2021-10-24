سقط الفريق الكروي الأول بنادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بفخ الخسارة أمام نادي إنشيون يونايتد بهدف دون مقابل بالمباراة التي جمعت بين الفريقين صباح اليوم الأحد في نهاية منافسات الدوري الكوري الجنوبي لموسم 2020/2021، وذلك قبل مواجهة الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا.

🎥 HIGHLIGHTS | Pohang Steelers 0-1 Incheon United 🔵⚫️ Incheon leave the Steelyard with all three points after stellar work from Song Si-woo and Negueba forced an own goal to win it.#KLeague | #K리그 | #POHvINC pic.twitter.com/KUqbactdty — K League (@kleague) October 24, 2021

خطأ قاتل يُكلف بوهانج الخسارة

وفاز فريق إنشيون بعدما سجل اللاعب الأسترالي ألكسندر جرانت لاعب فريق بوهانج هدف اللقاء الوحيد بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ76 من عمر المباراة.

وتوقف رصيد بوهانج ستيلرز عند 42 نقطة، ليبقى في المركز السابع في ترتيب الدوري الكوري، بفارق نقطتين عن إنشيون يونايتد، صاحب المركز الثامن.

بوهانج في صراع الهبوط

وتنص اللوائح بالدوري في كوريا الجنوبية، على تأهل أول 6 مراكز إلى مجموعة المنافسة على التتويج باللقب بينما يتأهل أصحاب المراكز من السابع إلى الثاني عشر، إلى مجموعة الصراع على الهبوط.

ورغم فرص بقاء بوهانج بالدوري الممتاز في كوريا الجنوبية لكنه انضم إلى قائمة المتنافسين على البقاء والابتعاد عن الهبوط كون نقاط مجموعة الهبوط تُضاف إلى نقاط الفرق في الترتيب العام للدوري.

يذكر أن الهلال سيواجه فريق بوهانج يوم 23 نوفمبر المقبل في نهائي دوري الأبطال على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.