سيقود المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل الفريق الكروي الأول في نادي النصر، خلفًا للمدرب البرازيلي مانو مينيز، خلال الفترة المقبلة.

مسيرة بيدرو إيمانويل:

ولدى المدرب البرتغالي صاحب الـ45 عامًا مسيرة تدريبية رائعة، حيث بدأ مسيرته في موسم 2011/ 2012 كمساعد بفريق بورتو البرتغالي، كما عمل كمدرب لعدة أندية مثل أكادميكا وأروكا وإستوريل بالبرتغال بجانب تدريبه لنادي أبولون ليماسول القبرصي.

ودرب نادي التعاون في موسم 2018- 2019 والذي قاده إلى تحقيق كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه، وحل ثالثًا في ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وحصل على جائزة أفضل مدرب.

ونجح بيدرو إيمانويل خلال فترة تدريبه لنادي التعاون في الفوز على نادي الهلال مرتين في أقل من أسبوع حيث قاد سكري القصيم للفوز على الهلال بخماسية دون رد بنصف نهائي كأس الملك الذي فاز به في موسم 2018/ 2019.

مدرب النصر الجديد تفوق على الهلال مرتين في أسبوع !

ثم تفوق مدرب النصر الجديد على الهلال في الدوري بثنائية دون رد، في الموسم ذاته، ليُنهي التعاون الموسم بالمركز الثالث في الدوري السعودي.

وسبق لـ بيدرو تدريب ناديي ألميريا الإسباني والعين الإماراتي لكن التجربتين لم تكونا موفقتين قبل توليه مهمة تدريب العالمي.

يذكر أن العالمي كان هزم فريق أبها بنتيجة 3/ 1 مساء أمس الخميس بالجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت إدارة النصر قررت إقالة المدرب البرازيلي مانو مينيز يوم 19 سبتمبر الماضي بعد الخسارة من نادي الاتحاد بثلاثية لهدف في الجولة الخامسة من دوري المحترفين.