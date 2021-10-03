حرصت جماهير نادي النصر على الترحيب بالمدير الفني البرتغالي بيدرو إيمانويل بعد وصوله إلى الرياض، مساء اليوم الأحد، تمهيدًا لبدء مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم.

بيدرو يقود النصر

وكانت الإدارة النصراوية بقيادة مسلي آل معمر قد أعلنت عن التعاقد مع بيدرو إيمانويل لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للمدرب البرازيلي مانو مينيز الذي تمت إقالته مؤخرًا.

ويملك بيدرو خبرة تدريبية كبيرة، حيث إنه سبق وتوج بلقب بالعديد من البطولات، ومنها؛ كأس البرتغال 2012، كأس قبرص وكأس السوبر القبرصي في 2016، كما قاد التعاون لحصد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2019.

الجماهير تدعم بيدرو إيمانويل

وتفاعلت الجماهير النصراوية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع خبر وصول بيدرو إيمانويل إلى الرياض، وأبدت تفاؤلها الكبير بحصد البطولات معه، وقال أحد المشجعين: “الجماهير تثق بك”.

وكتب تركي الحجيلي: “أنا عن نفسي متفائل بـ بيدرو”، وقال نايف بن حسين الجبعاء: “أنا شخصيًا متفائل جدًا بالمدرب بيدرو إيمانويل وأعتقد بأنه راح يقدم ما يسعدنا جميعًا .. المدرب شخصية هادية وله كاريزما المدربين إضافة إلى ذلك ما حققه مع التعاون من نتائج على الأرض”.

وعلق حساب يحمل اسم “باندركس”، قائلًا: “النصر معاه سيكون غير وسيحقق البطولات وسيطالب الجمهور بتمديد عقده بمشيئة الله فضلوها”، وكتب سيف سحاري: ” يا رب آسيا تكون مع بيدرو”.

وتابع محمد: “كل التوفيق للمدرب إيمانويل مع النصر.. بنكون داعمين له في كامل مشواره الآسيوي والمحلي.. المرحلة الحالية صعبة ومهمة وتحتاج دعم الجميع.. النصر كعناصر قوي جدًا وهذا الشيء دافع كبير لنجاح بيدرو محتاجين منظومة قوية يا برتغالي”.