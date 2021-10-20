قال المحلل الرياضي المصري خالد بيومي إنه يبارك من الآن ومقدمًا فوز نادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه، رغم أنه سيواجه فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي يوم 23 نوفمبر المقبل في المباراة النهائية.

خالد بيومي يشرح سبب مباركته لـ الهلال

وتحدث بيومي بعد فوز بوهانج ستيلرز في دور نصف النهائي على حساب نادي أولسان الكوري الجنوبي قائلًا في قناة أبو ظبي الرياضية: ” من الآن أُبارك للزعيم تحقيق اللقب الآسيوي عطفًا على المستوى الفني الذي ظهر به المنافس الكوري بوهانج ستيلرز في دور نصف النهائي وفوزه بركلات الترجيح أمام أولسان هيونداي”.

وتابع بيومي: ” الفريق الكوري ليس لديه الإمكانيات الكبيرة مثل إمكانيات الزعيم الفنية، والكرة الكورية ليست في نفس مستوى الكرة السعودية، وكذلك الأمر نفسه لحدة المنافسة”.

وأضاف بيومي: ” لا أقول هذا لأن الهلال ضمن الفوز بالبطولة على سبيل المثال، بل يجب عليه أن يُعد نفسه للفوز بها ونتمنى اللقب هلاليًا إن شاء الله”.

موعد وملعب نهائي دوري أبطال آسيا

وسيخوض الزعيم، نهائي دوري أبطال آسيا يوم 23 نوفمبر المقبل على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض ضد نادي بوهانج ستيلرز المُتوج باللقب في عام 2009.