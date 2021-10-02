أكد الكاميروني لياندر تاوامبا، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي التعاون، على أنه لا يُوجد تفسير بسبب ما يحدث لسكري القصيم، بعد الخسارة من نادي الطائي في الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سبب هزائم التعاون المتتالية:

وتحدث تاوامبا بعد مواجهة الطائي قائلًا: “خسرنا بسبب فقدان التركيز، نتقدم ثم نخسر المباراة في النهاية علينا أن نُعيد حساباتنا، ونعمل على تصحيح المسار”.

وأضاف اللاعب الكاميروني: “لا أرى تفسيرًا واقعيًّا حول ما يحدث للفريق، رغم أننا معدون بشكل جيد، ومشكلة سكري القصيم نفسية أكثر منها فنية”.

ملخص مباراة سكري القصيم ضد الطائي:

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطائي وسكري القصيم، ثم في الشوط الثاني، افتتح التعاون النتيجة مُحرزًا الهدف الأول في الدقيقة الستين عبر اللاعب سميحان النابت، ثم نجح فارس الشمال في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب موسونا في الدقيقة الـ68.

وتلاعب الجزائري أمير سعيود بدفاعات سكري القصيم ليضيف الهدف الثاني لـ فارس الشمال في الدقيقة الـ75.