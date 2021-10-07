أنهت جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة إكمال منظومة تخصصاتها التي تستهدف دعم سوق العمل بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، في مجالات إدارة الأعمال، والهندسة، والقانون، والإعلان، في إطار رؤيتها المبنية على الجودة العالية في التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، لإعداد قادة للمستقبل بمهارات وخبرات عالية.

برامج نوعية انتقائية في جامعة الأعمال:

وقدمت جامعة الأعمال وفي إطار شراكاتها مع القطاع الخاص، برامج نوعية انتقائية في تدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية بالتعاون، وإبرام العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون مع كبرى الشركات داخل المملكة وخارجها لتدريب وتوظيف طلابها وطالباتها انطلاقاً من رسالة الجامعة “التعليم من أجل العمل”، وترجمة لمسؤوليتها التي تتطلع بها تجاه الخريجين في كافة التخصصات.

ونفذت الجامعة العديد من البرامج لخدمة الباحثين عن العمل من الشباب والفتيات، بهدف زيادة قدرتهم التنافسية ونسبة التوظيف، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية وإكسابها المهارات الفردية والأساسية والخبرة، حيث أطلقت خدمات التهيئة والتأهيل للخريجين تلبية لاحتياجات سوق العمل، وتهيئتهم للمقابلة الشخصية، ومراجعة السيَر الذاتية وتسويقها للحصول على الوظيفة، وتقديم تدريب نوعي يخدم طالب العمل في الحصول على الوظيفة.

كلية القانون:

كما دشنت جامعة الأعمال مؤخراً كلية القانون كأحدث كلياتها، لتضاف إلى كليات إدارة الأعمال، والهندسة، والإعلان، فيما يعتبر المعهد المتوسط بـ 33 طالباً نواة مسيرة الجامعة عام 2000، الذي كان يمنح درجة الدبلوم في التخصصات الإدارية، وتم تطويره في عام 2003م، ليصبح كلية إدارة الأعمال، تمنح شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال في مختلف التخصصات، حيث بدأت بتقديم أول برنامج للدراسات العليا في إدارة الأعمال MBA””؛ كما تم افتتاح كلية الهندسة وتقنية المعلومات “كلية الهندسة حالياً”؛ ثم صدرت في عام 2010م موافقة الوزارة على إنشاء كلية الإعلان، كأول كلية من نوعها على مستوى المملكة؛ لتقديم الخدمات المتخصصة للطلاب والطالبات في مجال الإعلان.

أهداف طموحة:

وأكد رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبد الله صادق دحلان أن الأهداف الطموحة التي أسست من أجلها كليات الجامعة، أثمرت في تلبية احتياجات سوق العمل عبر تقديم البرامج الجديدة؛ والتي تستند على رسالة الجامعة بتزويد الطلاب والطالبات بالمهارات المتعددة ليصبحوا قادة ورواد أعمال؛ إلى جانب الاستفادة من أبحاث الجامعة التطبيقية لإيجاد بيئة أكاديمية محفزة للتعلم.

وكشف أن الجامعة التي تتربع على مساحة تتجاوز الـ 100,000 متر مربع؛ تعمل حالياً على إنشاء حرم جامعي جديد للطالبات؛ وذلك حرصاً منها على تقديم أفضل الخدمات والتجهيزات لمنسوبيها، مشيراً إلى حصول الجامعة في نطاق جودة التعليم والتّطوير المستمر، على الاعتماد البرامجيّCBA”، والاعتماد المؤسسيّ من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “NCAAA”، والاعتماد البرامجي الدولي من قبل المنظمة الأوروبية للتنمية الإدارية “EFMD”، كما تم إدراج جامعة الأعمال والتكنولوجيا في تصنيف أفضل الجامعات في العالم العربي في عام 2021م الخاص بجهة التصنيف “QS”؛ مع العمل حالياً للحصول على الاعتماد الأكاديميّ لجميع برامج الجامعة محلياً ودولياً.