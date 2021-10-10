دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، المجلد الخامس من كتاب (كوكبة الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة)، وذلك خلال زيارته لجناح الرئاسة المشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب.

خطب المسجد الحرام:

وأكد الرئيس العام أن الكتاب يضم العديد من الخطب التي ألقاها في المسجد الحرام، منوهًا بأهمية وعظم رسالة الحرمين الشريفين وإيصال رسالة الإسلام الصحيحة المبنية على التسامح والوسطية والاعتدال إلى العالم أجمع.

وأعرب الشيخ السديس عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دعمهم الدائم للحرمين الشريفين، وما يقدمونه للإسلام والمسلمين.