يطارد نادي مانشستر سيتي فريق تشيلسي على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك بعد فوز السيتي العريض على نادي برايتون برباعية مقابل هدف.

نتائج مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي:

وكانت مباريات اليوم السبت، انتهت بفوز تشيلسي على نوريتش سيتي بسباعية دون رد، بينما فاز واتفورد على إيفرتون بخماسية مقابل هدفين، وتعادل وولفرهامبتون مع ليدز يونايتد بهدف لكل فريق، بينما تعادل بيرنلي مع ساوثهامبتون بهدفين لكل فريق، وتعادل كريستال بالاس مع نيوكاسل يونايتد بهدف لكل فريق، وفاز السيتي على برايتون.

ترتيب الدوري الإنجليزي:

ويحتل تشيلسي صدارة جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطتين عن نادي مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، أما ليفربول فيتواجد ثالثًا برصيد 18 نقطة، وبرايتون رابعًا برصيد 15 نقطة.

وتوتنهام هوتسبير خامسًا برصيد 15 نقطة، بينما مانشستر يونايتد سادسًا برصيد 14 نقطة، وخلفه كل من ويست هام يونايتد وإيفرتون وآرسنال من المراكز من السابع إلى التاسع برصيد 14 نقطة لكل منهم.

أما ولفرهامبتون فمتواجد في المركز العاشر برصيد 13 نقطة، وفريق برينتفورد في المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة، وليستر سيتي بالمركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة، وأستون فيلا في المركز الـ13 برصيد 10 نقاط، وخلفه فريق واتفورد في المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط.

ويحتل كريستال بالاس المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، وفريق ساوثهامبتون في المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط، ونادي ليدز يونايتد في المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط، وفريقي بيرنلي ونيوكاسل يونايتد في المركزين الـ18 والـ19 برصيد 4 نقاط، أما فريق نوريتش سيتي فيحتل المركز الـ20 والأخير برصيد نقطتين.