نجح الفريق الكروي الأول في الأهلي، في تحسين مركزه بـ جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد الفوز على فريق الطائي بالجولة التاسعة اليوم الخميس.

نتائج مباراتي الخميس

وكانت مباراتا اليوم انتهتا بفوز الباطن على الفيحاء بثنائية دون رد، بينما فاز الأهلي على الطائي بثنائية مقابل هدف.

ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات الجمعة

ويحتل نادي الاتحاد حاليًا المركز الأول برصيد 17 نقطة، يليه نادي ضمك ثانيًا برصيد 15 نقطة، ثم الفيحاء ثالثًا برصيد 13 نقطة، والنصر والفتح والشباب والهلال في المراكز من الرابع إلى السابع برصيد 12 نقطة لكل فريق.

بينما يتواجد الأهلي ثامنًا برصيد 11 نقطة، والرائد تاسعًا برصيد 11 نقطة، أما الفيصلي ففي المركز العاشر والحزم في المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط لكل فريق.

أما الباطن فمتواجد في المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد تسع نقاط، أما الطائي ففي المركز الـ13 برصيد 7 نقاط، والاتفاق وأبها في المركزين الـ14 والـ15 برصيد 7 نقاط، بينما يحتل التعاون المركز الـ16 برصيد 3 نقاط.