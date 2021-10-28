استعاد نادي الاتحاد صدارة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد الفوز المهم على الحزم بهدف دون مقابل في افتتاحية مباريات الجولة العاشرة.

الاتحاد يتصدر ترتيب الدوري السعودي

ويتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 20 نقطة، يليه الشباب وضمك في المركزين الثاني والثالث برصيد 18 نقطة لكل فريق، أما نادي الهلال فيحتل المركز الرابع برصيد 15 نقطة.

ويتواجد الفيحاء في المركز الخامس برصيد 13 نقطة يليه النصر والفتح في المركزين السادس والسابع برصيد 12 نقطة لكل فريق.

وتتواجد أندية الأهلي والفيصلي والرائد في المراكز من الثامن إلى العاشر برصيد 11 نقطة لكل فريق.

وتحتل أندية الحزم والاتفاق وأبها المراكز من 11 إلى 13 برصيد عشر نقاط لكل فريق في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

التعاون يُعاني

أما نادي الباطن فمتواجد في المركز الـ14 برصيد تسع نقاط، والطائي في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد سبع نقاط، ونادي التعاون في المركز الـ16 برصيد 4 نقاط.

وتُقام غدًا الجمعة مباراتان في الجولة العاشرة، وهما لقاء الرائد والباطن في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً، ولقاء الأهلي والهلال في تمام السابعة إلا عشر دقائق مساءً.