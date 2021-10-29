حافظ نادي الاتحاد على صدارته لـ الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد نهاية مباراتي اليوم الجمعة في الجولة العاشرة، بفوز الرائد على الباطن وتعادل الهلال مع الأهلي.

ترتيب الدوري السعودي:

ويتواجد العميد في صدارة الدوري برصيد 20 نقطة، يليه الشباب وضمك برصيد 18 نقطة لكل فريق، في المركزين الثاني والثالث على الترتيب، ثم الهلال رابعًا برصيد 16 نقطة، والرائد خامسًا برصيد 14 نقطة.

النصر سابعًا:

الفيحاء سادسًا برصيد 13 نقطة والنصر سابعًا برصيد 12 نقطة، يليه الفتح والأهلي بالمركزين الثامن والتاسع برصيد 12 نقطة لكل فريق في الدوري السعودي وبعد مرور 10 جولات.

الفيصلي بالمركز العاشر برصيد 11 نقطة، يليه كل من الحزم والاتفاق وأبها في المراكز من 10 إلى 12 برصيد 10 نقاط لكل فريق، وهو نفس رصيد نادي أبها صاحب المركز الـ13.

بينما تواجد أندية الباطن والطائي والتعاون في المراكز من 14 إلى 16 برصيد تسع و سبع وأربع نقاط على الترتيب.

مباريات السبت في الدوري السعودي:

وتُقام غدًا السبت 3 مباريات بالجولة العاشرة، حيث يواجه الاتفاق فريق ضمك في الساعة السادسة إلا ثلثًا مساءً بتوقيت المملكة، والتعاون يواجه أبها في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق، والفيحاء يواجه النصر في الثامنة إلا 10 دقائق مساءً.