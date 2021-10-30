استعاد نادي ضمك صدارة الدوري السعودي للمحترفين، من نادي الاتحاد، وذلك بعد مرور 10 جولات من عمر المسابقة.

نتائج مباريات اليوم السبت:

وكانت مباريات اليوم السبت انتهت بفوز ضمك على الاتفاق بهدف دون مقابل، وفوز التعاون على أبها بهدفين دون رد، وتعادل النصر مع الفيحاء بهدف لكل فريق.

ضمك يستعيد صدارة الدوري السعودي:

ويتواجد ضمك بالصدارة برصيد 21 نقطة، يليه نادي الاتحاد ثانيًا برصيد 20 نقطة، والشباب ثالثًا برصيد 18 نقطة، والهلال رابعًا برصيد 16 نقطة، والفيحاء والرائد خامسًا وسادسًا برصيد 14 نقطة لكل فريق.

ويحتل النصر المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما متواجد الفتح في المركز الثامن برصيد 12 نقطة، والأهلي تاسعًا برصيد 12 نقطة، ثم الفيصلي عاشرًا برصيد 11 نقطة وله مباراة مؤجلة.

والحزم والاتفاق وأبها في المراكز من الحادي عشر إلى الـ13 برصيد عشر نقاط لكل فريق.

أما أندية الباطن والطائي والتعاون فتتواجد في المراكز من 14 إلى 16 برصيد 9 نقاط لـ الباطن وسبع نقاط لكل من الطائي والتعاون.