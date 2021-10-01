استعاد نادي الاتحاد صدارة ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد الفوز على الأهلي في ديربي جدة اليوم الجمعة.

وكان الاتحاد هزم الأهلي بثنائية دون رد، وفاز الشباب على الفيحاء بنتيجة هدفين لهدف، بينما تعادل الفيصلي مع الباطن.

الاتحاد في صدارة ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين:

ويتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 16 نقطة، ثم ضمك في المركز الثاني برصيد 14 نقطة، والنصر والهلال ثالثًا ورابعًا برصيد 12 نقطة.

أما نادي الرائد فيحتل المركز الخامس برصيد 11 نقطة، والفيحاء سادسًا برصيد 10 نقاط.

الأهلي قريب من مراكز الهبوط:

ويتواجد الفتح في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي وخلفه الشباب والحزم في المركز التاسع والفيصلي عاشرًا برصيد تسع نقاط لكل منهم، أما الاتفاق فمتواجد في المركز الحادي عشر برصيد سبع نقاط.

والباطن في المركز الثاني عشر برصيد ست نقاط، ثم الأهلي في المركز الـ13 برصيد عشر نقاط، والطائي وأبها في المركزين الـ14 والـ15 برصيد 4 نقاط لكل فريق، أما التعاون ففي المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط.