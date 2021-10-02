قاد المدرب الألباني بيسنك هاسي المدير الفني للفريق الكروي الأول في الأهلي، الراقي إلى رقم كارثي للمرة الأولى وذلك بعد الخسارة من نادي الاتحاد أمس الجمعة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي لم ينجح بالفوز في أول 7 لقاءات

وللمرة الأولى في تاريخ دوري المحترفين السعودي، لم يحقق الراقي أي فوز في أول 7 جولات بـ دوري المحترفين تحت قيادة هاسي، حيث تعادل الفريق في 5 مباريات وخسر مباراتين.

ورغم تلك النتائج السلبية، أكد الإعلامي وليد الفراج عبر برنامجه ” أكشن مع وليد” على قناة MBC Action أن إدارة الراقي لا تفكر على الإطلاق في إقالة هاسي، مشيرًا إلى أن النادي يبحث عن الاستقرار في الفترة الحالية.

رد فعل هاسي حول أنباء إقالته

وفي وقت سابق، علق المدرب الألباني بيسنك هاسي، مدرب الأهلي، على ما تردد حول أن إدارة ماجد النفيعي ستُقيله بعد الخسارة من نادي الاتحاد مساء الجمعة.

وتحدث هاسي في تصريحات تلفزيونية بعد ديربي جدة قائلًا: “بالنسبة للإقالة لا أهتم بهذه الأنباء ولا أرى ولا أسمع أي شيء عنها، أنا أركز على عملي مع الفريق، والاتحاد استغل الفرص التي أُتيحت له، بينما الراقي لم يستغل ما جاء له”.

وأضاف هاسي: “كنا أخطر من الاتحاد، والراقي لم يظهر بشكل سيئ، لكن سوء الحظ كان معنا في المباراة”.