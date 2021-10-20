تفقد رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، الاستعدادات والتجهيزات النهائية لموسم الرياض قبل انطلاق فعاليته اليوم الأربعاء وسط ترقب عالمي للحدث الترفيهي الأبرز على المستويين المحلي والإقليمي، بحضور جماهيري متنوع استنفد تذاكر حفل الافتتاح خلال ساعة واحدة من طرحها قبل أيام.

ويأتي انطلاق موسم الرياض بعد انتظاره بشغف من قبل الجماهير المحلية والعالمية التي شاهدت الإعلان عن موعد انطلاقه في ميادين عالمية، أبرزها: منهاتن ونيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدينتا لندن ونيوكاسل في بريطانيا، وعدد من المدن العربية، منها: دبي والكويت والدوحة، فضلًا عن المدن السعودية الكبرى، وشاشات التلفزة العربية والعالمية.